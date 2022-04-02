Найдены тела старосты села Мотыжин в Киевской области и ее мужа, которые были похищены оккупантами

Найдены тела старосты села Мотыжин в Киевской области и ее мужа, которые были похищены оккупантами

Старосту села Мотыжин и ее мужа оккупанты еще похитили 23 марта.

После освобождения Киевской области от оккупантов нашли тела старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее мужа Игоря Сухенко. Россияне их похитили 10 дней назад – 23 марта.

Об этом сообщил председатель Макаровской общины Вадим Токарь.

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"Найдены тела старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее мужа Игоря Сухенко, которые были взяты в плен российскими военными 10 дней назад. До сих пор их судьба была неизвестна", — сообщил Токарь.

Напомним, по состоянию на 2 апреля, по данным Минобороны, ВСУ освободили от оккупантов всю Киевскую область. В то же время жителей области еще не возвращаться домой, ведь освобожденные территории до сих пор опасны. Для их разминирования требуется не менее 10 дней.

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