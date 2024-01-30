"Найдется мало государств": нардеп об идее Зеленского, чтобы соцпомощь беженцам поступала в бюджет Украины

Владимир Зеленский выразил мнение, что помощь для беженцев в Европе могла бы поступать в бюджет Украины.

Президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что финансовая помощь для украинских беженцев от других стран может поступать в бюджет государства, после чего Украина сама распределяла бы эти деньги между людьми.

Депутат Верховной Рады (фракция "Батькивщина"), первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк в эфире "Радио Свобода" подчеркнул, что правительства стран Европы, которые помогают беженцам из Украины, ориентированы на адресную помощь украинцам на своей территории, а не через Киев.

"Мы должны понимать, что мало государств найдется, которые будут помогать беженцам через правительство Украины. Наши партнеры помогают нам путем и финансовой безвозвратной, и минимальной кредитной ставки. Поэтому мне кажется, что украинская власть должна больше заботиться о том, как создать условия здесь, на нашей территории, чтобы граждане возвращались", – прокомментировал Цымбалюк.

Нардеп также добавил, что со временем вероятность того, что семьи украинских беженцев будут возвращаться в Украину, уменьшается.

"Каждый день промедления возвращения украинцев домой мы упускаем шанс, чтобы вообще эти люди вернулись. Особенно трудоспособное население. Лица с детьми устраиваются на работу, устраивают детей в учебные заведения – а это делает невозможным или уменьшает шанс вернуться в будущем домой… Никто ответственности с власти не снимает: задача – создать условия, чтобы украинец знал, когда вернуться, куда вернуться, и был убежден, что его здесь ждут не только морально, но и материально", – резюмировал Михаил Цымбалюк.

Напомним, Сеть взбудоражили слова Зеленского о соцпомощи беженцам, которая должна поступать в бюджет Украины.

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