Найти и наказать всех военных преступников можно — эксперт назвала условия

Если в России сменится власть, Украина гарантированно привлечет к ответственности каждого виновника и все они будут отвечать.

Действия окупантов, которые снимают акты расправы над украинскими военными, являются доказательствами для суда в Гааге.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua российский политический аналитик Ольга Курносова рассказала, удастся ли наказать всех виновных, если и дальше будут собираться такие материалы.

"Тупость россиян, снимающих акты расправы над украинскими военными, позволяет и далее предоставлять видеоматериалы как доказательства, например, в Гааге. Я считаю, что установить личность точно удастся. Но удастся ли этих лиц наказать — отдельный вопрос. Для того чтобы это получилось, есть два пути. Первый — создание международного трибунала. Тот международный уголовный суд, который уже сейчас действует в Гааге, работает под мандатом ООН", — сказала Курносова.

В то же время Курносова отметила, что в случае российской агрессии мандат ООН получить не удастся, потому что Россия является постоянным членом Совбеза, она сможет проголосовать "за" только после того, как руководство России изменится. Когда это произойдет и когда сама Россия захочет привлечь к суду всех виновных (а это произойдет, если к власти придут те, кто сегодня пытается остановить эту войну), она и проголосует.

"Но может быть также и межгосударственное соглашение между Украиной и той новой Россией, в которой соглашаются обе страны. Если в России изменится власть, мы гарантированно привлечем к ответственности каждого виновника и все они будут отвечать", — сказала Ольга Курносова.

Напомним, накануне мир потрясло видео, где российские военные расстреляли пленного бойца ВСУ после его слов "Слава Украине!".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отправил видео казни бойца ВСУ международным партнерам и омбудсманам.

Ветеран войны с Россией, адвокат Маси Найем предложил денежное вознаграждение за имя украинского военного, расстрелянного врагом.

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