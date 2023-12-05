Назар Грабар объяснил, почему сейчас не служит и как вернулся с фронта

Модель-защитник Назар Грабар, который потерял брата на войне, объяснил, почему сейчас не служит на фронте.

К слову, в начале полномасштабной войны Грабар пошел добровольцем на войну. Однако сейчас он находится в тылу и не служит на фронте. За это Назару прилетает немало хейта в Сети. Модель объяснил, что он уволился в запас. По закону Украины он имеет право на это, ведь его родной брат погиб на войне.

Назар Грабар / Фото: instagram.com/nazargrabar

"Получаю много хейта, что-то опубликую и в комментариях пишут: "TikTok-воин, навоевался и ходишь по интервью". Я уже тысячу раз объяснял, что уволился в запас по новому закону, из-за потери брата на фронте, из-за того, что я последний мужчина в семье, типа кормилец. Я не оправдываюсь, я объясняю, потому что мне много раз писали: "Как ты это сделал?" Потому что ты медийный?". Нет, не потому, что я медийный. Генштабу пох*р, кто я. Я солдат, поэтому все должно быть по закону", — объяснил защитник в интервью Никите Добрынину.

Назар был уволен в запас на полгода. Как говорит знаменитость, его снова могут мобилизовать и он отправится воевать на фронт.

Назар Грабар / Фото: instagram.com/nazargrabar

"Думаю, если бы не закон, уволивший меня в запас на полгода, я бы еще воевал. Как дальше будет – я не знаю. Я на учете в военкомате, полгода заканчиваются, меня могут мобилизовать снова. Учитывая то, что желающих все меньше, а люди заканчиваются, я готов к любому сценарию", — добавил защитник.

Напомним, недавно актер Дмитрий Сова сообщил, что вступил в ряды ВСУ и отправился воевать на фронт. Также артист рассказал, как получил повестку.

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