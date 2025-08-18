Наземные роботизированные комплексы ВСУ: в 210-м отдельном штурмовом полку показали учения экипажа (фото, видео)

Экипаж наземных роботизированных комплексов

Объем грузов, доставленных на передовую с помощью наземных роботизированных комплексов, вырос более чем на 80%. Беспилотные комплексы уже поставляют боеприпасы, воду и снаряжение, чем помогают сохранять жизнь украинских воинов.

Об этом сообщает пресс-служба 210-го отдельного штурмового полка.

В 210-м отдельном штурмовом полку рассказали об учениях экипажа наземных роботизированных комплексов.

В гражданской жизни — IТ-рекрутер, строитель и логист, а ныне военные рассказывают о том, как они отрабатывают навыки для выполнения логистических миссий с использованием наземного дрона.

«Примитивную работу должны выполнять роботы, а люди — заниматься более сложными и более ответственными задачами», — говорит командир роты НРК с позывным «Фалькон».

Военный также рассказал о своем подразделении.

«210-й отдельный штурмовой полк — подразделение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которое выполняет оборонные и штурмовые задачи на ключевых направлениях фронта. В этом году мы принимали участие в Курской операции, останавливали врага в Сумской области, а сейчас защищаем Украину на Донетчине и Запорожье», — отметил «Фалькон».

В свою очередь, в Генштабе ВСУ отметили, что основная нагрузка беспилотных наземных комплексов на фронте приходится на выполнение логистических задач.

«В Вооруженных силах Украины продолжается работа над внедрением и масштабированием беспилотных наземных систем (БНС), — отметили в Генштабе. — Учитывая, что глубина ударов и количество вражеских БпЛА постоянно растет, роль логистических функций наземных дронов только усиливается».

