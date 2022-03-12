Наземных шансов у России нет никаких – командир Грузинского легиона

Он уверяет, что Украина готова к дальнейшему развитию событий.

Российские наземные войска не могут победить Украину ни при каких условиях, ведь даже та перегруппировка, которая происходит, такая же происходит с украинской стороны, поэтому к этому уже готовы.

Об этом в эфире совместного телемарафона сообщил командир "Грузинского национального легиона" Мамука Мамулашвили.

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Он заверил, что сейчас войска с украинской стороны уже готовы к развитию разных сценариев, потому что российские войска оказались не готовы к тому, что их ждало. Скептически относится командир к возможному усилению с русской стороны наемниками из Сирии и стран Африки.

«Террористическая страна, не только с ее руководителем, но и с народом. Будет подтягивать таких же террористов, как они сами. Ожидаемо, что Россия подвязывает террористические группы, которые она содержит. Мы готовы к этому, ведь это не профессиональные военные. Это ведь люди варварского типа, как и российские войска», — отметил он.

Мамулашвили отметил, что в то же время, пока россияне мобилизуют террористов из разных стран мира, к украинским войскам присоединяются профессиональные военные из разных стран мира.

Он выразил мнение, что Путин совершил самую большую ошибку напав на Украину. Но убежден, что это будет перелом не только для украинцев, но и для России, которая прекратит свое существование с таким террористическим населением, каково оно сейчас.