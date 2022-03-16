Нажились на человеческом горе: в Одесской области избили и ограбили переселенцев, которые бежали от войны

Нажились на человеческом горе: в Одесской области избили и ограбили переселенцев, которые бежали от войны

Подозреваемые уже задержаны.

В г. Измаил Одесской области четыре нападавших избили и ограбили переселенцев из Николаева. Они украли у них ценные вещи и деньги на общую сумму около 800 тыс. грн.

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Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, подозреваемые, с целью наживы в период военного положения, напали на двух переселенцев из Николаева, находившихся в автомобиле, припаркованном на одной из улиц Измаила. Нападающие, угрожая пострадавшим огнестрельным оружием, вытащили их из салона авто, повалили на землю и начали наносить удары прикладом, а также ногами по голове и другим частям тела, требуя передать им средства и ценные вещи", — говорится в сообщении.

Запугивая применением оружия, подозреваемые присвоили средства и ценные вещи пострадавших на общую сумму более 800 000 грн и скрылись с места преступления на их автомобиле.

Подозреваемые уже задержаны. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Измаильского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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