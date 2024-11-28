Американская разведка убеждена в отсутствии реального риска применения Россией ядерного оружия, несмотря на активизировавшиеся после решения возможности предоставить Украине право бить западным оружием вглубь территории врага.

Об этом сообщает Reuters.

Однако Россия, вероятно, развернет кампанию саботажа против европейских государств, чтобы усилить давление на Запад из-за его поддержки Украины.

Серия оценок американской разведки за последние семь месяцев показала, что ядерная эскалация вряд ли станет результатом решения ослабить ограничение использования Украиной американского оружия на российской территории.

"Запуск новой российской баллистической ракеты на прошлой неделе, которая, по мнению аналитиков, преследовала цель предупредить Вашингтон и его европейских союзников, не изменил этого вывода", – говорится в сообщении.

По данным агентства, в настоящее время некоторые американские официальные лица считают, что обеспокоенность ядерной эскалацией была преувеличена, но отмечают, что общая ситуация в Украине опасна, ядерная эскалация не исключена. В частности, способность России найти другие скрытые способы "отомстить" Западу остается проблемой.

Напомним, переговоры между сторонами конфликта, как их понимают на Западе, предполагают доверие, честность и поиск компромиссов. С Путиным и Кремлем это никогда невозможно.

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