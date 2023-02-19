Инициатива РФ с набора "добровольцев"-резервистов провалилась: в ISW назвали причину

Россия не выплачивает финансовое вознаграждение некоторым "добровольческим" подразделениям, которые в будущем могут осложнить способность Москвы формировать такие силы.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Специалисты отмечают, что особенно касается темы не получения обещанного финансового вознаграждения подразделений боевого резерва российской армии (БАРС).

Аналитики ISW напомнили, что Минобороны России намеревалось создать БАРС как активный резерв, набирая "добровольцев"-резервистов для трехлетней службы по контракту, начиная с осени 2021 года. Им обещали небольшую финансовую компенсацию в размере от 4000 до 9000 рублей (приблизительно от 54 до 122 долларов США) в месяц и другие преимущества. Но такая инициатива провалилась почти сразу.

Кроме того, из-за бюрократии так называемые добровольцы России, которые присоединились к российским военным действиям весной-летом 2022 года, не могут получить документы, необходимые для получения обещанных платежей. По мнению военных корреспондентов, российские власти должны оперативно решить эту проблему, в противном случае среди военных может произойти всплеск недовольства.

"Незаинтересованность Кремля в оплате труда добровольческих формирований может уничтожить любые стимулы среди россиян подписывать контракты с российским МО во время или после войны из-за растущего недоверия к тому, что обещанные финансовые стимулы материализуются", — добавили ISW.

Специалисты указывают, что неспособность Кремля создать и должным образом поддерживать формирование БАРС также свидетельствует о том, что Кремль вряд ли создаст эффективные добровольческие резервы в военное или мирное время.

Ранее ISW сообщал, что Минобороны России, вероятно, не достигло целевых показателей набора добровольцев летом 2022 года из-за повсеместного недоверия к российским военным по поводу выполнения своих обещаний на фоне кровопролитной войны, и что российские военные, вероятно, еще больше подорвут свои силы. К тому же широко распространенное недоверие к российскому МО может все больше подрывать готовность россиян идти на службу по контракту и усиливать зависимость российской армии от принудительной мобилизации и вербовки.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, что во временно оккупированном Крыму родственники мобилизованных массово обращаются к Минобороны РФ из-за нарушения прав военнослужащих. Также в оккупантов преждевременно выходят из строя модернизированные зенитные ракетные системы С-300. Минобороны страны-агрессора на обращение граждан пока никак реагирует.

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