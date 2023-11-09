Назвал "чуркой": в Мариуполе чеченец проломил голову россиянину (видео)

Во временно оккупированном Мариуполе произошла потасовка между чеченцем и россиянином. В результате чего одному из них проломили голову.

Соответствующее видео было опубликовано в Мариупольском городском совете.

Как стало известно, причиной потасовки стала перепалка, разгоревшаяся между чеченцем и россиянином. Последний обозвал того "чуркой", после чего получил за это по голове. Как следствие – у потерпевшего в буквальном смысле слова дыра на затылке.

“Такие "выяснения отношений" с помощью кулаков, а иногда и оружия, становятся все чаще во временно оккупированном городе. Мариупольцы жалуются на произвол и беспредел окупантов. Так называемая полиция, в большинстве случаев, просто бездействует. Надеемся, что захватчики покалечат и умертвят друг друга еще до деоккупации города”, — отметили в горсовете.

В Мариуполе чеченец проломил голову россиянину

Напомним, что депортированному из Мариуполя подростку в России вручили повестку.

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