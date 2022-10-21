Назвали "эвакуацией": оккупанты незаконно вывезли детей из Херсонского детдома

В пятницу, 21 октября, оккупанты похитили воспитанников Херсонского областного дома ребенка.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Сегодня оккупанты вывезли машинами скорой помощи в временно оккупированный Симферополь 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка. Это дети в возрасте до 5 лет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты назвали это похищение "эвакуацией".

"Маленькие украинцы, незаконно удерживаемые россиянами, должны как можно скорее вернуться на украинскую территорию!", — подчеркнул Янушевич.

Херсонская ОВА направила соответствующее обращение в Херсонскую областную прокуратуру.

Оккупанты бегут из Херсона

Российский гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо 18 октября объявил о перемещении гражданского населения на левый берег Днепра из-за так называемой опасности затопления в результате подрыва Каховской ГЭС. оккупанты придумали, что такой "теракт" планируют ВСУ.

Уже на следующий день, 19 октября, коллаборант Сальдо сообщил, что въезд для гражданских в Херсонскую область закрывается на семь дней.

Новоиспеченный командующий войной РФ против Украины генерал Сергей Суровикин признал, что ситуация под Херсоном "непростая", и предупредил о возможности принятия "непростых решений".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что оккупанты могут уйти с правого берега Днепра, но уцелевшие там войска могут быть брошены в новое наступление на Киев или переброшены на Донецкое направление.

Между тем, в Офисе президента сообщили, что по состоянию на 21 октября ВСУ удалось освободить от врага 88 населенных пунктов Херсонской области. По сравнению с 4 октября было деоккупировано 50 деревень и поселков.