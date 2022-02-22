Назвали имена и показали фото украинских военных, которых 21 февраля убили оккупанты на Донбассе

Назвали имена и показали фото украинских военных, которых 21 февраля убили оккупанты на Донбассе

С погибшими защитниками Украины будут прощаться в Житомире.

21 февраля во время обстрела на Донбассе российские оккупанты убили двух военных из Житомирской области. Это - старший лейтенант Игорь Демидчук и штаб-сержант Александр Стельмах.

Об этом сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

"Агрессор еще раз принес горе и беду на нашу землю. Эта трагедия еще больше нас сплотила в силе и способности давать отпор и защищать свою страну. Глубокие соболезнования семьям. Вечная память и слава погибшим героям", — написал городской голова Житомира.

Демидчук Игорь Александрович был старшим лейтенантом, командиром 6 десантно-штурмовой роты 2 десантно-штурмового батальона воинской части А0281. Родился 13.05.1993 года в г. Овруч Житомирской области.

Стельмах Александр Анатольевич был сержантом по материальному обеспечению 6 десантно-штурмовой роты 2 десантно-штурмового батальона воинской части А0281. Родился 16.03.1981 года в с. Глиновцы Андрушевского района Житомирской области.

В Житомирском городском совете сообщили, что с погибшими украинскими защитниками будут прощаться в Житомире на Соборном майдане. О дате и времени в городском совете сообщат позже.

Напомним, на Донбассе за минувшие сутки боевики 84 раза нарушили режим тишины, 64 из которых с применением запрещенного "Минскими договоренностями" вооружения. 21 февраля погибли два украинских защитника.