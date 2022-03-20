Назвали в честь Киева: в зоопарке Чехии родился редкий носорог (фото)

В дикой природе таких животных насчитывается всего 800.

В чешском зоопарке Двур-Кралове родился детеныш восточного черного носорога, находящийся под угрозой исчезновения. Его назвали Киев в честь сопротивления Украины русской армии.

Об этом сообщает Associated Press.

"Имя – это еще одно выражение нашей поддержки украинских героев", – сказал директор зоопарка Премысл Рабас.

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По его словам, мама Киева Ева заботится о нем как нельзя лучше. Он набирает 1 килограмм в день. Сейчас он весит более 50 килограммов.

Из-за браконьерства количество восточных черных носорогов, живущих в дикой природе, сократилось примерно до 800. В чешском зоопарке их насчитывается 14. За последний год в других зоопарках мира родилось только три таких носорога.

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