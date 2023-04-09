Названия и численность военных формирований и подразделений ВСУ: термины, которые нужно знать

Какая численность сотни, взвода, батальона, полка, бригады, дивизии, что такое рой, чота, как называются военные формирования и подразделения — в материале ТСН.ua

Названия военных подразделений и их численность

Рой (отделение)

Рой или отделение – это наименьшая военная единица численностью 9–15 воинов, которой командует подстаршина или роевой, 3–4 роя составляют чоту (взвод).

В Вооруженных Силах Украины называется отделением, аналогично советскому названию «отделение».

У Сечевых Стрельцов, УПА, УНСО рой насчитывал от 5 до 10 человек.

Какова численность чоты (взвода)

Численность чоты в ВСУ – от 15 до 45 военнослужащих, в зависимости от рода войск и функционального назначения.

Чота или взвод – это военное формирование, тактическое подразделение, входящее в состав роты или батареи. Отдельные взводы могут находиться в составе батальона, дивизиона, полка, бригады или управлений, учреждений и т.д.

Сотня (рота)

Рота, сотня или компания – военное формирование, тактическое подразделение, состоящее обычно из нескольких взводов, кроме того, в состав роты может входить и несколько самостоятельных отделений, не входящих в состав ни одного из взводов. Обычно рота входит в состав батальона, но иногда существуют роты как самостоятельные отдельные формирования. Численность роты — 80–200 военнослужащих, в зависимости от страны, рода войск и функционального назначения.

В артиллерии роте структурно отвечает батарея.

В авиации роте структурно отвечает эскадрилья.

В коннице роте условно отвечает эскадрон.

Артиллерийская батарея структурно соответствует общевойсковой роте и состоит из взводов.

Артиллерийская батарея — это подразделение в артиллерийских частях и на кораблях, состоящее из 2-6 и более орудий и орудий.

По типу основного вооружения артиллерийские батареи бывают:

пушечными,

гаубичными,

минометными,

реактивными,

батареями самоходных артиллерийских установок (САУ)

В современных армиях в батарее от 2-3 огневых взводов, взвод (отделение) управления и от 2 до 6 орудий (минометов) или от 4 до 6 (САУ). Также, батареи полковой, противотанковой, зенитной артиллерии малого калибра могут использоваться повзводно и поорудийно. Кроме того, батареями называются подразделения топографической, звукометрической, оптической разведки. Существуют и другие батареи: управление, парковая, учебная и т.д.

Какова численность батальона

Батальон – это основное тактическое подразделение в сухопутных войсках и частях морской пехоты. Батальон состоит из нескольких рот и отдельных взводов и входит в состав полка или бригады. Численность современного батальона составляет от 400 до 800 человек.

Отдельный батальон представляет собой самостоятельную административную единицу (часть). Штатным командиром батальона является офицер в ранге майора или подполковника.

Артиллерийский дивизион

Батальону и пехотным войскам в ракетных войсках и артиллерии отвечает основное огневое и тактическое подразделение – артиллерийский дивизион. Дивизион обычно насчитывает 150-650 человек и имеет на вооружении от 12 до 24 артиллерийские системы разных калибров . В бою дивизион может вести огонь каждой батареей по разным целям, а также сосредоточенный огонь всеми батареями по одной цели или группе целей.

Дивизион на флоте — это тактическая часть (отряд) однородных судов (эсминцев, подлодок), обычно входящая в состав соединения кораблей. Количество кораблей в дивизионе существенно различается в зависимости от назначения, тактики действий и вооружения. Дивизион обычно входит в состав полка.

Какова численность полка

Полк по составу занимает промежуточное место между батальоном и бригадой. Встречается практически во всех видах вооруженных сил, родах войск и специальных войск. Предназначен для выполнения боевых задач в составе соединений, а также самостоятельного ввода боевых действий. В зависимости от особенностей рода войск (сил), полк может вести общевойсковое, воздушное (противовоздушное) сражение или осуществлять боевое или тыловое обеспечение боевых действий. Большинство полков входят в состав дивизии или бригады. Как правило, численность полка – от 900 до 1500 человек, а иногда и больше.

Бригада

Бригада – это тактическое военное соединение во всех видах вооруженных сил и родах войск. В сухопутных войсках состоит из нескольких батальонов (дивизионов) и подразделений войск специального назначения. Условно говоря, бригада представляет собой увеличенный или усиленный полк. Две или более бригад могут составлять дивизию. Командиром бригады обычно является бригадный генерал или генерал-майор, в отдельных случаях — полковник.

Есть бригады мотострелковые (пехотные), моторизованные, мотопехотные, танковые, воздушно-десантные, аэромобильные, артиллерийские, инженерные, связи и т.д. В среднем численность бригады – от 1 000 до 8 000 человек, но бывает и больше. В военно-морском флоте бригада – тактическое соединение кораблей одного класса. Бригада может быть отдельной или входить в состав дивизии, корпуса или армии.

Дивизия

Дивизия – это тактическое соединение в различных видах вооруженных сил в составе нескольких полков или двух бригад. Различают пехотные (стрелковые, мотострелковые, моторизованные), механизированные, бронетанковые, воздушно-десантные, воздушно-штурмовые, аэромобильные, артиллерийские и т.д. Дивизия насчитывает от 6000 до 25000 солдат. Несколько дивизий образуют корпус или могут напрямую подчиняться командованию армий.

Отряд

Это постоянное или временное военное (ведомственное) формирование, состоящее из подразделений и частей войск (сил), создаваемых для выполнения боевой или специальной задачи из разных сил и средств. Таким образом, численность личного состава отряда зависит от задачи, возложенной на данное конкретное подразделение.

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