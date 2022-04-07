Названо имя российского генерала, руководившего захватом Запорожской АЭС

Команды обстреливать атомную станцию и жилые кварталы Энергодара также отдавал генерал-майор Домбровский.
Силовым захватом Запорожской АЭС, подвергая опасности мир и совершая акты ядерного терроризма, руководил российский генерал-майор Алексей Домбровский.
Об этом сообщает "Энергоатом" в Telegram.
Команды обстреливать атомную станцию и жилые кварталы Энергодара также отдавал он.
По данным "Энергоатома", по меньшей мере 50 снарядов, часть из которых попала в энергоблоки станции и другие здания на ее территории, не разорвались, благодаря чему не произошло ядерной катастрофы.
Также стало известно, что на смену Домбровскому две недели назад в Энергодар прибыл начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ генерал-майор Валерий Васильев.
Напомним, в Запорожье военные уничтожили десятки росгвардейцев, которых перебросили из Дагестана.
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