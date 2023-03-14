Названо количество украинцев, убитых оккупантами РФ за время полномасштабной войны

Информация из ряда городов Украины, где велись интенсивные боевые действия или они пока оккупированные, еще уточняется.

С начала полномасштабной войны от российской агрессии погибли уже более 8 тысяч украинцев. Ранения получили более 13 тысяч граждан.

Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Так, только с 1 по 12 марта 2023 года ООН зафиксировала 293 жертвы среди мирного населения в Украине: 84 убитых (48 мужчин, 23 женщины, 4 мальчика, 1 девочка, а также 8 взрослых, пол которых пока не известен); и 209 раненых (81 человек, 41 женщина, 15 мальчиков, 1 девочка, а также 71 взрослый, пол которых пока не известен).

Всего официально зафиксировано 21 965 жертв среди гражданского населения Украины в результате российских действий от 24 февраля, в том числе 8 231 человек были убиты оккупантами и 13 734 — ранены.

Среди погибших 3664 мужчины, 2173 женщины, 260 мальчиков и 203 девочки. Пол еще 31 ребенка и 1 900 взрослых пока не установлены.

Ранены 413 мальчиков и 295 девочек, а также 271 ребенок, пол которого пока не удалось установить.

В ООН отмечают, что реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ждут подтверждения. Это касается, в частности, Мариуполя, Лисичанска, Попасной и Северодонецка.

Напомним, украинские прокуроры собрали данные на российских военных преступников за их агрессию в Украине и отмечают их на специальной доске. Есть имена и фотографии ряда лиц, в отношении которых в Украине идет следствие. На доске указаны сотни российских военных преступников вплоть до Владимира Путина.

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