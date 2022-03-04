Названо количество жертв в Чернигове после вчерашних обстрелов

Названо количество жертв в Чернигове после вчерашних обстрелов

Вместе с тем, удалось спасти 18 человек.

По уточненной информации из медицинских учреждений, вчера, 3 марта, в результате бомбардировки российской авиации в Чернигове погибли 47 человек.

Об этом сообщили в Черниговской ОГА.

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Также там уточняют, что среди них 38 мужчин и 9 женщин.

Вместе с тем, удалось спасти 18 человек.

Ранее стало известно, что за восемь дней войны от оружия российских оккупантов в Украине погибли 28 детей, ранены 64. Об этом сообщила уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.