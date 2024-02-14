Россияне с начала года нанесли рекордное количество авиаударов по ОСУВ "Таврия"

Россияне нанесли больше всего авиаударов с начала года по ОСУВ "Таврия", но они несут огромные потери.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что россияне нанесли рекордное количество авиаударов с начала года в зоне ответственности ОСУВ.

Об этом он написал в своем Telegram.

"По операционной зоне ОСУВ "Таврия" россияне нанесли больше авиаударов с начала года. Стоим! Оперативная обстановка в районах ответственности ОСУВ "Таврия" остается контролируемой. Наши силы продолжают ведение оборонной операции, нанося противнику значительные потери", — написал Тарнавский.

Он напомнил, что общие потери россиян за прошедшие сутки, 13 февраля, в живой силе составили 610 человек, в вооружении и военной технике — 50 единиц, не считая БпЛА. В частности, это 5 танков, 19 боевых бронемашин, 10 артсистем, 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 14 автомобилей.

Кроме того, нейтрализовано или уничтожено 263 БпЛА разных типов. В частности, 16 беспилотников сбиты из стрелкового оружия.

"В общей сложности в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг нанес 73 авиаудара (больше всего с начала года), совершил 54 штурмовых действия и 1051 артобстрел", — добавил Тарнавский.

Напомним, новоназначенный Главком ВСУ Александр Сырский также рассказал об изменении тактики украинской армии в войне с Россией. По его словам, ситуация на фронте в Украине сейчас очень сложная. Украина перешла к обороне, чтобы истощить военный потенциал России.

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