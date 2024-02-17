Названы четыре сценария окончания войны в Украине: среди них — ядерное оружие

Очевидны два варианта в войне: это победа Украины или страны-агрессорки России.

В войне, которую РФ развязала против Украины, есть четыре варианта завершения. Кроме того, что наше государство может выиграть или проиграть противостояние, есть также возможность заключения мирного соглашения.

Об этом говорится в материале Business Insider.

Как отмечается, очевидны два варианта в войне: это победа Украины или страны-агрессорки России.

"Я не вижу, чтобы украинцы сдавались, потому что для них это экзистенциальная война. Это не экзистенциальная война для России", — сказал эксперт Элиот А. Коэн.

В то же время третий вариант – это подписание мирного соглашения. А четвертый – ядерная война.

"Что это будет означать для режима Владимира Путина (применение ядерного оружия — ред.)? Я думаю, что США уже достаточно убедительно заявили, что все ставки отменяются, если Россия применит ядерное оружие", — подчеркнул старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

Напомним, что кафиры пытаются скрыть количество погибших в сбитых самолетах Су-34 и Су-35С.

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