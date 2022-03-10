Названы гуманитарные маршруты, открывающиеся 10 марта: откуда можно эвакуироваться (видео)

Эвакуация началась с 9:00.

Сегодня, 10 марта, с 09:00 открылись гуманитарные коридоры, чтобы эвакуировать население из городов, наиболее обстреливаемых врагом.

Об этом в видеообращении сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

Как сообщила Верещук, 10 марта гуманитарные коридоры открываются по следующим маршрутам:

Из города Тростянец в направлении города Полтава (Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава). Частично на автобусах и личном транспорте.

Из поселка Краснополье в направлении города Полтава (Краснополье, Верхняя Сыроватка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава). Частично на автобусах и личном транспорте.

Из города Сумы в направлении города Полтава (Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава). Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из Полтавы будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.

Из города Тростянец в направлении города Полтава (Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава).

Из города Мариуполь Донецкой области в направлении Запорожья (Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Роды, Орехов, Запорожье) – с обязательным разминированием по всему маршруту.

Из города Волноваха Донецкой области в направлении города Покровск (Волноваха-Валерьяновка-Новоандреевка-Кирилловка-Угледар-Покровск).

Из города Изюм Харьковской области в Лозовая Харьковской области (Изюм-Грушуваха-Панютине-Лозовая). Автобусы для эвакуации людей уедут из города Лозовая.

Из городов Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель Киевской области в Киев (Стоянка – Белогородка – Киев). Для эвакуации людей будут направлены автобусы из Киева.

"Также хочу сообщить о том, что на захваченной вооруженными силами Российской Федерации ЧАЭС была повреждена специальная линия электропередач, в результате чего обесточенными остались энергоблоки. Мы требуем немедленно допустить ремонтную бригаду для ликвидации повреждений и просим мировое сообщество сфокусировать внимание именно на этой проблеме. Также с целью пресечения гуманитарной катастрофы для ликвидации повреждения на газовой магистрали Донецк – Мариуполь, где сейчас без тепла осталось более миллиона человек в городах Мариуполе, Бердянске и других, мы требуем допустить проезд специальной техники и ремонтной бригады, чтобы мы смогли отремонтировать газопровод, и люди получили тепло", – сказала Верещук.

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