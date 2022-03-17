Названы наиболее опасные направления Киевской области по состоянию на 17 марта

Названы наиболее опасные направления Киевской области по состоянию на 17 марта

Опасно на Житомирской трассе и севере Вышгородского района.

В Киевской областной военной администрации назвали наиболее опасные направления в Киевской области.

Так, по состоянию на 17 марта это:

Житомирская трасса

Буча – Ирпень – Гостомель

Макаров

север Вышгородского района.

"Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве 17 марта в результате падения остатков сбитой ракеты произошло разрушение и возгорание в многоэтажке. Спасатели ГСЧС эвакуировали 30 жителей, из которых 3 пострадали. Погиб 1 человек.

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