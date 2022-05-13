Названы самые главные препятствия для трудоустройства украинцев в Польше: власти страны ищет решение

Польша ищет решения по трудоустройству украинских беженцев.

Польские чиновники вместе с представителями бизнеса и неправительственных организаций разработали рекомендации по интеграции и трудоустройству беженцев из Украины. Среди предложений – программа финансовой поддержки предприятий в создании новых рабочих мест, мониторинг спроса на рабочую силу в разных отраслях, а также создание общенациональной базы компетенций украинских беженцев в Польше.

Об этом сообщают в аналитическом центре агентства по трудоустройству "Gremi Personal", эксперты которого тоже участвовали в разработке документа.

Так, в агентстве по трудоустройству назвали ряд проблем, с которыми столкнулись как украинцы, так и польские власти в вопросе обеспечения работой граждан Украины.

Отмечается, что сегодня самый больший спрос у польских работодателей на работников в пищевой промышленности, логистике и отрасли HoReCa — вне крупных городов. В свою очередь большинство украинцев в Польше наоборот выбирают для проживания крупные города, где найти работу без знания языка и опыта значительно труднее. Поэтому одно из предложений от местных властей Польши – разработка программы финансовой поддержки предприятий в создании новых рабочих мест, а также постоянный мониторинг спроса на работу в разных отраслях.

"Создание общенациональной базы компетенций в сочетании с мониторингом спроса дало бы украинским женщинам возможность жить в тех местах, где они могут работать и обеспечивать себя. Тем более в ситуации, когда многие из них оказались не готовы к реалиям польского рынка труда и несколько раз меняют работу в первое время, пока не найдут приемлемую для себя. Это негативная тенденция, это может отбить желание работать у украинок, так и у работодателей их трудоустраивать. Для гибкого управления трудоустройством беженцев необходимо более активное сотрудничество между органами местного самоуправления, воеводскими и уездными бюро труда, экономическими зонами и агентствами занятости", – объясняет Дамиан Гузман, заместитель генерального директора "Gremi Personal".

Более того, в рекомендациях также есть предложение создать программу массового и быстрого изучения польского языка для граждан Украины, которые хотят работать. Поскольку именно ее незнание является препятствием для поиска квалифицированной работы, а также интеграции в польское общество.

Среди других проблем, с которыми сталкиваются украинские беженцы в Польше – сложности с устройством детей, а также поиск жилья. В первые 2 месяца войны беженцев размещали бесплатно. В настоящее время возникает вопрос поиска оплачиваемого жилья для них — особенно тех, кто намерен работать.

По данным уполномоченного правительства по делам беженцев из Украины Павла Шефернакера, 100 тыс. трудоспособных украинцев устроились на работу в Польше, а это каждый четвертый из получивших PESEL (идентификационный номер, дающий право на работу в Польше по спецзакону, принятому для беженцев ).

По данным Пограничной службы Польши, с начала войны в страну въехало 3,29 млн граждан Украины, вернулось домой – 1,16 млн человек.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 79-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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