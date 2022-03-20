Названы самые опасные направления Киевской области по состоянию на 20 марта

Названы самые опасные направления Киевской области по состоянию на 20 марта

В Гостомеле и Ирпене продолжаются бои.

В Киевской области по состоянию на 20 марта самыми опасными направлениями являются Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Дмитровская и Макаровская громады, Мощун и север Вышгородского района.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал главы Киевской облгосадминистрации Александра Павлюка.

Так, ситуация в области по состоянию на утро 20 марта следующая:

Белоцерковский район

Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.

Бориспольский район

Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.

Бучанский район

Макаров под контролем ВСУ, но постоянно под обстрелом врага. Ирпень, Буча, Гостомель, Мощун – также под обстрелами.

В Бородянской, Дмитровской, Бучанской и Гостомельской громадах – перемещение врага. Инфраструктура разрушена. Бучанская и Немишаевская громады – враг окопался. Гостомель и Ирпень – идут бои.

Броварской район

На территории Барышевской, Калитянской, Великодымерской и Калиновской – вражеская техника.

Вышгородский район

Враг "Градами" обстрелял с.Новые Петровцы. В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах - гуманитарная катастрофа. Славутич полностью изолирован.

Обуховский район

Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.

Фастовский район

Ситуация контролируется. Громада принимает беженцев. Больницы принимают раненых.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 25-й день (война уже 8-й год). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 20 марта от рук россиян погибли уже 115 детей.

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