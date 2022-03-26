Названы самые опасные направления Киевской области по состоянию на 26 марта

Ирпень, Гостомель – бои.

В Киевской области по состоянию на 26 марта самыми опасными направлениями являются Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Дмитровская и Макаровская громады, Мощун и север Вышгородского района.

Об этом 26 марта сообщает официальный Telegram-канал главы Киевской областной государственной администрации Александра Павлюка.

Так, ситуация в области по состоянию на утро 26 марта такова:

Белоцерковский, Бориспольский и Обуховский районы

Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.

Бучанский район

Макаровская, Бучанская, Ирпенская громады – под обстрелами.

Белогородская громада – ракетные удары и обстрелы градами.

Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка – на грани гуманитарной катастрофы.

В Бородянской, Дмитровской, Бучанской и Гостомельской громадах – перемещение врага.

Бучанская и Немишаевская громады – враг окопался.

Ирпень, Гостомель – бои.

Бородянская громада – заблокирована.

Практически во всех громадах района разрушена инфраструктура.

Броварской район

Периодически слышны выстрелы. В Барышевской, Калитянской, Великодымерской и Калиновской громадах – вражеская техника. Великодимерская громада – временно оккупированная.

Вышгородский район

В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах гуманитарная катастрофа. Славутич полностью изолирован. Враг вошел в город.

Фастовский район

Обстрелы в с. Корячки – загорелась нефтебаза.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 31-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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