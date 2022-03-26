Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In english

Названы самые опасные направления Киевской области по состоянию на 26 марта

Дата публикации
Просмотры
5708
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Названы самые опасные направления Киевской области по состоянию на 26 марта

Полиция Киевской области

Ирпень, Гостомель – бои.

В Киевской области по состоянию на 26 марта самыми опасными направлениями являются Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Дмитровская и Макаровская громады, Мощун и север Вышгородского района.

Об этом 26 марта сообщает официальный Telegram-канал главы Киевской областной государственной администрации Александра Павлюка.

Так, ситуация в области по состоянию на утро 26 марта такова:

Белоцерковский, Бориспольский и Обуховский районы

Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.

Бучанский район

  • Макаровская, Бучанская, Ирпенская громады – под обстрелами.
  • Белогородская громада – ракетные удары и обстрелы градами.
  • Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка – на грани гуманитарной катастрофы.
  • В Бородянской, Дмитровской, Бучанской и Гостомельской громадах – перемещение врага.
  • Бучанская и Немишаевская громады – враг окопался.
  • Ирпень, Гостомель – бои.
  • Бородянская громада – заблокирована.
  • Практически во всех громадах района разрушена инфраструктура.

Броварской район

Периодически слышны выстрелы. В Барышевской, Калитянской, Великодымерской и Калиновской громадах – вражеская техника. Великодимерская громада – временно оккупированная.

Вышгородский район

В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах гуманитарная катастрофа. Славутич полностью изолирован. Враг вошел в город.

Фастовский район

Обстрелы в с. Корячки – загорелась нефтебаза.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 31-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также:

Следующая публикация