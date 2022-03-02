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НБУ: для Вооруженных Сил Украины перечислено более 6 млрд грн

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Много средств посылают из-за границы.

По состоянию на 2 марта 2022 года на спецсчет НБУ для поддержки Вооруженных Сил Украины в общей сложности было перечислено более 6 млрд грн.

Из-за границы в иностранной валюте поступило более 253,5 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Из этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 1,6 млрд грн, в том числе:

  • на нужды Национальной гвардии Украины – 450 млн грн (26.02.2022);
  • на нужды Национальной полиции Украины – 150 млн грн (28.02.2022);
  • на нужды Министерства обороны Украины – 1 025,3 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 675 млн грн; 01.03.2022 – 168 млн грн).

"В настоящее время остаток средств на спецсчете составляет 4,53 млрд грн", — говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк приступил к сбору средств для гуманитарной помощи украинцам: номера счетов.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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