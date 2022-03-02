НБУ: для Вооруженных Сил Украины перечислено более 6 млрд грн

НБУ: для Вооруженных Сил Украины перечислено более 6 млрд грн

Много средств посылают из-за границы.

По состоянию на 2 марта 2022 года на спецсчет НБУ для поддержки Вооруженных Сил Украины в общей сложности было перечислено более 6 млрд грн.

Из-за границы в иностранной валюте поступило более 253,5 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Из этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 1,6 млрд грн, в том числе:

на нужды Национальной гвардии Украины – 450 млн грн (26.02.2022);

на нужды Национальной полиции Украины – 150 млн грн (28.02.2022);

на нужды Министерства обороны Украины – 1 025,3 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 675 млн грн; 01.03.2022 – 168 млн грн).

"В настоящее время остаток средств на спецсчете составляет 4,53 млрд грн", — говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк приступил к сбору средств для гуманитарной помощи украинцам: номера счетов.