НБУ разрешил не выдавать клиентам терминальные чеки: как теперь вернуть товар и обжаловать сделку

НБУ разрешил не выдавать клиентам терминальные чеки: как теперь вернуть товар и обжаловать сделку

НБУ разрешил не выдавать бумажные чеки при расчетах через pos-терминалы. В то же время Национальный банк обязал банки урегулировать спорные вопросы, касающиеся использования платежных карт независимо от наличия у пользователя чека pos-терминала.

Национальный банк разрешил финучреждениям не выдавать пользователям платежных карт чеки при осуществлении безналичных расчетов через pos-терминал.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«К сожалению, в условиях войны логистические связи нарушились, поэтому сейчас банкам сложно обеспечить наличие терминальной бумаги для печати чеков POS-терминалами. Но это не помешало безналичным расчетам», – сообщили в НБУ.

Также читайте Валютные операции: какие ограничения от Нацбанка существуют

В то же время, Национальный банк обязал банки урегулировать спорные вопросы, касающиеся использования платежных карт, независимо от наличия у пользователя чека pos-терминала.



То есть даже без такого чека клиенты могут по-прежнему получить средства в случае возврата товара и обратиться в банк-эмитент карты для обжалования совершенных операций.

Напомним, что Национальный банк Украины ограничил доступ к открытой информации об участниках рынка небанковских финансовых услуг. В финучреждении считают, что это поможет избежать незаконного использования информации агрессором.

Экономист Павел Кухта о работе НБУ и что будет с украинской экономикой

Читайте также: