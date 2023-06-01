Не 2-3 недели: Арестович выдал новый прогноз, когда закончится война, но есть еще одна опасность

Арестович предупреждает: даже если окупантов выгонят с территории Украины, это не означает, что прекратятся ракетные удары или атаки дронами, которые РФ совершает со своей территории.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, чье выражение в феврале прошлого года о том, что полномасштабная война с РФ закончится через "две-три недели", сделал новый прогноз по завершению боевых действий.

Об этом он заявил на встрече в Музее еврейского народа в Тель-Авиве с участием посла Израиля в Украине Михаэля Бродского.

Арестович уверен: нет никаких сценариев, кроме того, что Украина выгонит окупантов на границу 1991 года.

"По военной логике, а именно по ВВТ – вооружение и военная техника – они будут неспособны вести оборонные операции уже до февраля 2024 года", – отметил экс-советник ОП.

По его информации, у россиян сейчас на Запорожском направлении, которое они считают самым важным, укомплектованность вооружением и военной техникой – 40-60%.

"Способность наступать они потеряли в июле прошлого года после захвата Северодонецка и Лисичанска. Сейчас они способны к обороне, к которой они и стали. Эти движения на Бахмут – это лишь попытка выровнять линию обороны. Мы их сейчас немного сдвинем. Затем еще раз сдвинем. Возможно, они посыпятся раньше. Возможно, охранники Путина станут миллиардерами в ближайшее время (намек на убийство Путина его окружением. – Ред.)", – говорит Арестович.

Поэтому он прогнозирует, что война может продолжаться до февраля 2024 года. Однако предупреждает: даже если российских окупантов полностью выгонят с территории Украины, это не означает, что прекратятся ракетные удары или атаки дронами, которые РФ совершает со своей территории.

"Военное планирование не позволит им двигаться дальше, чем за февраль 2024 года. Единственное, что они могут делать – призывать бесконечные массы пехоты. Но пехота против HIMARS и F-16… Поэтому месяцев 9, и все закончится. Может быть какая-то пограничная стрельба. Потому что отсутствие российских солдат не будет означать, что они не будут стрелять по нам ракетами. Это какое-то время может продолжаться", – подытожил Арестович.

Когда завершится война в Украине: мнения политиков и военных

Ранее командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош рассказал, закончится ли война в этом году и что будет в случае негативного сценария.

Американский генерал Марк Милли считает, что война на Украине не завершится в этом году.

А американский генерал в отставке, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес уверен, что война в Украине может завершиться еще в этом году. Но для этого западные союзники должны предпринять ряд шагов.

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