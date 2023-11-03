Не Бахмут и не "Азовсталь": военный эксперт рассказал, что будет с Авдеевкой дальше

В начале октября Россия начала массированный штурм Авдеевки – де-факто пригород оккупированного Донецка. После трех недель штурмов и нескольких волн атак спикер Белого дома Джон Кирби подытожил потери со стороны российской армии – около 125 единиц бронетехники и нескольких тысяч солдат, что равно армейскому батальону.

Военный аналитик Defence Express Иван Киричевский рассказал "Радио Свобода", почему Авдеевка важна для РФ и возможно ли в городе повторение ситуации с Бахмутом.

"Авдеевку саму по себе нельзя рассматривать в отрыве от других событий на линии фронта. И здесь будет, кстати, интересно проследить, что сейчас, вот до этого момента, россияне настолько интенсивно, как и под Авдеевкой, штурмовали под Марьинкой. Там просматривалась определенная военно-стратегическая цель, как может выглядеть со стороны россиян — попытаться отодвинуть украинские войска подальше от подступов к Донецку", — говорит эксперт.

"Слишком большая" группировка России

Сейчас возле города собралась огромная группировка оккупантов, насчитывающая 40 тысяч солдат. По словам Киричевского, это слишком много, как для такого города. То есть сейчас там плотность российских военных даже выше, чем под Бахмутом.

"Я так подозреваю, что если брать километраж фронта, то, возможно, плотность даже выше, чем под Бахмутом. Здесь возможна такая математика: если по нашим официальным, подтвержденным данным, россияне за три недели боев там (на Авдеевском направлении – ред.) потеряли 6,5 тысячи этих "штыков", то россияне могут думать, что у них потери всего на уровне 10% от общей группировки войск. Соответственно, пока не будет хотя бы треть или половина (уровень потерь – ред.), они могут продолжать штурмы с такой же результативностью, как и сейчас. Вот о чем это может свидетельствовать", — объяснил эксперт.

Кроме того, судя по открытым данным, там все еще продолжается мобилизация на уровне 20-30 тысяч человек в месяц. То есть агрессору даже не обязательно перекидывать силы по другим направлениям, он может брать резервы в самой РФ.

Как долго Россия может атаковать Авдеевку

"Нужно ожидать, что кампания может длиться несколько недель точно, если не несколько месяцев. Можно сказать, что и для нас там ситуация оперативно сложная, потому что не дать противнику перерезать пути коммуникации – это очень специфическая задача", — отметил эксперт.

Может Авдеевка стать вторым Бахмутом, а Авдеевский коксохим — второй "Азовсталью"

По словам Киричевского, некоторые параллели между Бахмутом и Авдеевкой проводить слишком поздно, некоторые рано, хотя кое-что общее действительно есть. Что касается коксохима, в отличие от "Азовстали", там пути ухода все-таки есть. Но вообще любые параллели будут грешить неточностями или упрощениями. Потому лучше не делать подобных сравнений считает эксперт.

"Я, конечно, понимаю, что сразу возникает такая ассоциативная связь — там большое промышленное здание, на котором можно где-то спрятаться, значит, это может быть повторение "Азовстали". Но к нашему великому счастью, сейчас нет таких условий, как у Мариуполе весной 2022. Мариуполь, к сожалению, город, находившийся в тылу врага, где был многочисленный наш гарнизон, который имел определенный потенциал противиться, но был очень быстро подавлен [Россией], в частности крупнокалиберными ударами трехтонных авиабомб с бомбардировщиков Ту-22М3 Здесь если уже дальше проводить параллели, бомбардировщики Ту-22М3 с трехтонными бомбами россияне, к счастью, на Авдеевской коксохим сбрасывать не могут… А линии коммуникаций, которые позволяют, если что выйти оттуда, – под контролем наших войск, очевидно, бои за это все идут [сейчас]", — объяснил эксперт.

Ситуация под Авдеевкой: последние новости

Американский Институт изучения войны предупреждает, что российская оккупационная армия пересекла железнодорожный путь вблизи Степного и, вероятно, готовится атаковать Авдеевский коксохимический завод на севере Авдеевки.

Соответствующую информацию подтверждает и начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш. По его словам, российские войска планируют захватить Авдеевский коксохимический завод, и это их новая цель на фоне отсутствия успехов на фронте.

Читайте также: