Не близится к окончанию игры: Зеленский — о сроках завершения войны

Несмотря на успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области, сегодня еще рано говорить об окончании войны Украины против России.

Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что блестящее контрнаступление – очень важный шаг, который повлиял или повлияет на решения других стран.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

Как отмечает иностранное издание, Зеленский "высоко оценил скорейшее контрнаступление Украины, но уменьшил любые предположения о том, что война близится к концу игры".

Напомним, страна-оккупантка Россия стянула к украинским границам более 800 единиц авиационной техники. Это — военные самолеты и вертолеты, которые размещены на 40 аэродромах. В частности, российская авиация сосредоточена на своей территории, в Беларуси и на территории аннексированного Крыма.

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