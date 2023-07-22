"Не будем буквально бросать людей под танки": Зеленский объяснил медленное продвижение контрнаступления

Президент говорит, что в определенный период не было вооружения.

Контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем рассчитывали, так как операция началась позже, чем первоначально предполагалось.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления на Аспеновском форуме безопасности.

Он напомнил, что сначала контрнаступление было запланировано на весну, однако он не начался тогда из-за нехватки боеприпасов. Не хватало и подготовленных бригад, которые могли бы применять определенные вооружения.

"Это не жалоба, нам действительно не хватало оборудования для разминирования. Сейчас нам помогают, хотелось бы поблагодарить союзников: президента Байдена, Конгресс, США, наших партнеров в Европе", — отметил Зеленский.

Он также добавил, что всегда хочется скорых побед, но вопрос в цене победы: "Поэтому давайте не будем буквально бросать людей под танки. Будем спланировать наше контрнаступление так, как подсказывают наши аналитики и наши разведчики".

Напомним:

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что контрнаступление происходит не так быстро, как этого хотелось бы. Все из-за существенного заминирования территорий на востоке и оборонительных заграждений врага.

В то же время заместитель министра обороны Анна Маляр информировала о медленном продвижении на юге в связи с заминированными территориями. Разминировать их скорее невозможно из-за технических моментов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Что с контрнаступлением? Чего так медленно? А чего Запад медлит? | Олег Жданов"