"Не будем сидеть сложа руки": МИД Китая сделал заявление о войне в Украине

По его словам, Китай не был инициатором и не является участником "кризиса в Украине".

Китай вроде бы не был инициатором и не является участником так называемого "кризиса в Украине ", однако сидеть "сложив руки и наблюдать" не будет.

Об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил Министр иностранных дел Китая Ван.

По его словам, Китай не был инициатором и не является участником "кризиса в Украине". Однако сидеть сложа руки и наблюдать не планирует, а будет способствовать политическому урегулированию.

"Китай не был инициатором украинского кризиса и не участвует в нем. Однако это не означает, что мы будем сидеть сложа руки и будем наблюдать за ней издалека. Китай будет продолжать содействовать мирным переговорам и поиску политического решения", — заявил Ван.

Он также добавил, что позиция Китая базируется на основе четырех принципов: уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, полного соблюдения целей и принципов Устава ООН, учета законных обеспокоений стран безопасности и поддержки конструктивных усилий для установления мира.

"Действуя в соответствии с этими основными принципами, Китай постоянно работает над содействием миру и мирным переговорам. Сейчас нет надлежащих условий, чтобы стороны могли вернуться за стол переговоров, но пока есть надежда, мы не откажемся от наших усилий", – подчеркнул министр.

Отдельно он добавил, что между Китаем и Россией существуют "нормальные отношения, как у больших стран". И заверил, что они не преследуют цель создания альянса и не направлены против ни одной третьей стороны.

"Мы выступаем против любых попыток обвинить Китай или переложить ответственность за урегулирование ситуации в Украине в Китай, потому что Китай провел много конструктивной работы и мы будем продолжать по-своему играть положительную роль в этом урегулировании", — отметил Ван И.

Напомним, что китайский актер потребовал от России "вернуть им Владивосток".

Читайте также: