Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Не будет хороших мальчиков на войне": военный рассказал, чего ждать в случае исчезновения ТЦК

"Не будет хороших мальчиков на войне": военный рассказал, чего ждать в случае исчезновения ТЦК

Евгений Карась/Скриншот с видео / Фото: ТСН.ua

Мобилизация необходима для того, чтобы бойцы могли выстоять на фронте.

Если не будет ТЦК, не будет принудительной мобилизации, то на фронте просто станет очень мало хороших мальчиков, потому что они погибнут или будут ранены или уйдут в СОЧ.

Об этом рассказал общественный активист и военнослужащий Евгений Карась в эфире программы "Взрослый взгляд" на канале LB Live.

"И тогда фронт уже гораздо ближе приблизится", – говорится в сообщении.

Напомним, работники ТЦК и СП могут проверять документы граждан и на улице, и в общественных местах. Если человек отказывается предоставить документы, к проверке привлекается полиция.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация