"Не будет навязанного мира": Шольц заявил, что Германия готова выступить гарантом безопасности Украины

"Не будет навязанного мира": Шольц заявил, что Германия готова выступить гарантом безопасности Украины

Документ позволит украинской стороне защитить себя в будущем.

Германия готова стать гарантом безопасности Украины в рамках мирного договора с Российской Федерацией.

Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил в это интервью для Spiegel.

По его словам, самое важное на сегодняшний день — это прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины.

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"Должен быть мирный договор, который позволит Украине защитить себя в будущем. Мы сделаем все таким образом, чтобы обеспечить ее безопасность. И мы доступны в качестве гарантов. Не будет навязанного мира, о котором давно мечтал Путин", — заявил Шольц.

Напомним, что глава польского правительства Матеуш Моравецкий хочет убедить канцлера Германии Олафа Шольца изменить его позицию по поставкам вооружения для Украины. Моравецкий будет просить Берлин передавать Украине тяжелое вооружение, чтобы "восстановить безопасность".

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