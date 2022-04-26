"Не будет никаких оттягиваний": Арестович назвал условие для контрнаступления ВСУ

Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что главным условием для контрнаступления украинских военных является наличие тяжелого вооружения.
Он объяснил, что контрнаступление требует большого количества техники, живой силы и тыла.
Об этом Арестович сказал в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.
В то же время, советник главы ОП отметил, что партнеры помогут Украине с вооружением, и после этого украинские военные перейдут в контрнаступление.
"У нас тяжелого оружия нет. Нам оно нужно. Запад его нам предоставит, и мы переходим в контрнаступление. Не будет никаких оттягиваний", – сказал Арестович.
Напомним, в новом отчете американского Института изучения войны (ISW) по состоянию на 26 апреля известно, что украинские войска в течение 25 апреля благодаря контратакам отвоевали территорию к северу от Херсона и к западу от Изюма. Правда, эти контратаки вряд ли перерастут в большое контрнаступление до полного захвата Херсонской области в ближайшие дни.
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