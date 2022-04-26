Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Не будет никаких оттягиваний": Арестович назвал условие для контрнаступления ВСУ

Дата публикации
Просмотры
3516
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Не будет никаких оттягиваний": Арестович назвал условие для контрнаступления ВСУ

Кадр с видео

Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что главным условием для контрнаступления украинских военных является наличие тяжелого вооружения.

Он объяснил, что контрнаступление требует большого количества техники, живой силы и тыла.

Об этом Арестович сказал в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

В то же время, советник главы ОП отметил, что партнеры помогут Украине с вооружением, и после этого украинские военные перейдут в контрнаступление.

"У нас тяжелого оружия нет. Нам оно нужно. Запад его нам предоставит, и мы переходим в контрнаступление. Не будет никаких оттягиваний", – сказал Арестович.

Напомним, в новом отчете американского Института изучения войны (ISW) по состоянию на 26 апреля известно, что украинские войска в течение 25 апреля благодаря контратакам отвоевали территорию к северу от Херсона и к западу от Изюма. Правда, эти контратаки вряд ли перерастут в большое контрнаступление до полного захвата Херсонской области в ближайшие дни.

Денис Шмыгаль рассказал о визите украинской делегации в США и результатах переговоров с партнерами

Денис Шмыгаль рассказал о визите украинской делегации в США и результатах переговоров с партнерами

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация