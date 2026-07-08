"Не будет победы на поле боя": Залужный сделал громкое заявление о тупике в войне

Залужный о тупике в войне / © Валерий Залужный / Telegram

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Заявления о скором поражении России и близком конце войны являются иллюзией, а реальная ситуация на фронте остается в стратегическом тупике.

Об этом в своей авторской колонке заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный для Интерфакс-Украина.

Залужный о тупике в войне

Дипломат отметил опасность отсутствия критического мышления в оценке боевых действий. По его словам, западное и украинское информационное пространство слишком оптимистично трактуют отдельные тактические успехи и удары по российской логистике.

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«Все больше и больше мы видим в информационном пространстве мысли аналитиков, в том числе из Европы и США, что Россия проиграла войну. Конечно, причиной тому является прямая трактовка событий войны украинским и европейским информационным пространством, в котором достаточно ссылок именно на успехи на поле боя и удары по логистике и критической инфраструктуре», — пишет Залужный.

Оценивая ход боевых действий, Залужный отметил, что современные технологии, в частности массовое применение беспилотников, делают невозможным выполнение даже тактических задач на земле без пропорционально высоких потерь.

Анализируя положение дел прямо на линии столкновения, экс-командующий подтвердил, что боевые действия вошли в фазу истощения, где ни у одной из сторон нет возможности достичь решающей военной победы:

«Что же происходит на поле боя? Очевидно, что ситуация на фронте действительно осталась в тупике, который я описывал в конце 2023 года. Насыщение беспилотными комплексами разного типа поля и постоянная модернизация приводят к постоянному совершенствованию тактики их применения. На сегодня вопрос даже не в том, как удержать ту или иную позицию, а в том, как до нее добраться или провести ротацию, или эвакуацию. Достижение какой-либо тактической цели происходит ценой огромных потерь, непропорциональных полученным результатам».

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Залужный пишет, что у России все еще есть ресурсный потенциал для выполнения отдельных тактических задач. В то же время для Украины из-за ограниченности ресурсов и отсутствия защиты от новых типов вооружения подобные операции становятся невозможными. По его словам, движение линии фронта больше не является определяющим фактором для завершения войны:

«И в результате нельзя говорить о победе на поле боя ни для России, ни для Украины. Потому что с одной стороны Россия не может даже теоретически оккупировать Украину военным путем, а Украина пока не может тем же военным путем деоккупировать захваченную территорию».

Критическая инфраструктура, логистика и совокупные потери

Экс-главнокомандующий пишет, что война вышла за пределы непосредственно поля боя и трансформировалась в противостояние уязвимости критической инфраструктуры и логистических путей. Он отмечает, что такая угроза может добраться и до украинских тыловых городов, поэтому они нуждаются в защите.

«Это война на истощение. В ней не будет победителей, только побежденные. В этот список пока входят и Россия и Украина, которые, несмотря на стремление выдать желаемое за действительное, больше потеряли, чем получили. Этот список будет расширяться».

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Констатировать можно лишь несколько выводов. Россия не достигла своих первоначальных политических целей, но она не признала поражения, сохраняет больший запас ресурсов, преимущество в производстве баллистических ракет и полагается на физическое и моральное истощение Украины.

Украина остановила продвижение врага, но остается полностью зависимой от зарубежной технологической и финансовой поддержки, накапливает сложные внутренние проблемы.

Кризис НАТО

Особое внимание в своей колонке Валерий Залужный уделил международной поддержке и эффективности институций безопасности. Он пишет о признаках ослабления помощи со стороны США и разногласиях внутри ЕС.

О роли НАТО пишет следующее:

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«Главная проблема заключается в том, что эта организация создавалась в разгар холодной войны. Войны, в ходе которой была цель избежать ядерного конфликта с СССР. Все это четко наблюдалось в течение 2023 года, когда главное — не переступить красную линию, нарисованную самой историей. Холодная война уже давно закончилась. Остается неизменным только НАТО, построенное на стратегии избегания конфликтов».

Именно поэтому, по мнению Залужного, Украина до сих пор не является членом Альянса. Война продолжается, поскольку партнеры объединяются вокруг Украины, а не РФ.

Залужный о том, когда закончится война

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время общения со студентами заявил, что предусмотреть точную дату завершения войны невозможно.

По его словам, прогнозы — это не для реалистов, ведь продолжительность конфликта зависит от множества факторов, а не от конкретных цифр ради медийного внимания.

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Он отметил, что вместо ожидания прогнозов или внезапных непредсказуемых событий Украина должна самостоятельно определить предел своих ресурсов и сформировать четкую стратегию.

Любые действия без конкретной цели ведут лишь к истощению экономики и потере людей, поэтому у государства должен быть план, который позволит завершить войну с реальным результатом, а не искусственно «продавать» его как победу.

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