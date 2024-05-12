"Не будьте наивными": журналист о том, почему на границе на Харьковщине не построили укрепление

Военный журналист пояснил, что невозможно построить укрепление ближе 8-10 км от линии боевого столкновения. Ибо тогда военные и строители будут уничтожены всеми возможными средствами поражения.

Серьезные фортификационные укрепления не строятся ближе 8-10 км от линии боевого столкновения. Поэтому упреки о недостаточно построенной обороне на границе с РФ в Харьковской области являются непониманием ситуации.

Такое мнение в Telegram высказал украинский военный журналист Богдан Мирошников.

"Серьезные укрепления не строятся ближе 8-10 км от ЛБС. Это – аксиома", – сказал Мирошников.

Он пояснил, что в противном случае вся военная и инженерная техника, а также военные и специалисты-строители будут уничтожены артиллерией, ФПВ-дронами и другими возможными средствами поражения.

"Там, где начинается уже более или менее подготовленная линия обороны, там и будут серьезные бои. Все, что касается тех укреплений, фактически и так не контролировалось. Или вы думали, что после Харьковского контрнаступления наши пограничники вернулись на свои старые стационарные посты и спокойно вели там службу? Не будьте наивными. Не было этого", – сказал он.

Журналист возмутился, что вместо того, чтобы распространять видео с поражением окупантов, украинцы снова начали споры на тему, которую понять гражданские не могут.

"Ведь если кто-то из вас говорит, а почему не построен на границе 10-ти метровый ров с крокодилами, то это камни в огород обычных военных. Которые при всем желании во время великой войны сделать этого не смогут. Не надо так. Надо быть едиными, поддерживать и верить Силам Обороны", – подытожил Богдан Мирошников.

Напомним, военный Денис Ярославский, комментируя наступление РФ в Харьковской области, заявил, что есть много вопросов к тем, кто оставил позиции и к фортификационным сооружениям. Сегодня он добавил, что некоторые фортификации даже на 30% не были готовы как завершенное строительство, однако они были приняты.

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