Не буду критиковать в гостях: Зеленский в Болгарии объяснил, почему эта страна должна предоставить оружие Украине

Президент Зеленский прокомментировал отказ Болгарии передать оружие Украины.

Об этом он сказал во время визита в эту страну.

"Я не буду критиковать президента, я в гостях. Он сказал мне как верховный главнокомандующий: он не может допустить, чтобы было уменьшение оружия в его армии. В этом это причина неподдержки нас. А я сказал ему откровенно: вашего оружия, если мы ляжем, а Россия пойдет дальше, вашего оружия не хватит, если его в пять раз больше, чем у вас есть... Я не унижаю армию Болгарии. Нашего оружия тоже не хватало, нам помогали партнеры", — сказал глава государства.

Он напомнил, что у России осталось огромное наследие оружия и техники от Советского Союза.

"Наследство – артиллерия, снаряды, старые танки всего Советского Союза больше всего остались у них. Это были большие запасы. Поэтому это сложно бороться с такими запасами. Да, мы их снизили в десятки раз, но какой ценой", – говорит Зеленский.

Напомним, что президент Зеленский прибыл в Болгарию с официальным визитом. Также стало известно, что Зеленский посетит Турцию для встречи с Эрдоганом.

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