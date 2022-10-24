"Не были уверены, что мы продержимся": посол Украины в Японии рассказал, как партнеры оценивали победу Украины в начале войны

"Военная спецоперация" Путина превратилась в долгую войну, на которую он не рассчитывал. И произошло это из-за сопротивления украинского народа и военных.

Война, развязанная Путиным против Украины, продемонстрировала миру силу украинской армии. Международные партнеры, помогающие нам преодолеть врага, и сами поначалу не верили в вероятность отразить атаки оккупантов.

Об этом в интервью ТСН рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

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“В начале наши партнеры проводили специальные военные игры. Они не были уверены, что мы продержимся 72 часа. Сейчас мы отбиваем врага уже восемь месяцев: хорошо планируем, совершаем контрнаступательные операции. Дай Бог, в ближайшее время будет освобожден Херсон и это изменит политическую ситуацию. В Кремле не контролируют свою ненависть к нам – все это должно исчезнуть от действий наших военных”, — подчеркнул Сергей Корсунский.

Также он добавил, что россияне пытаются повысить градус, поэтому шантажируют Украину и весь мир ядерной кнопкой, подрывом Каховской ГЭС и "грязной бомбой".

Напомним, что президента "Мотор Сечи", 83-летнего Вячеслава Богуслаева, взяли под стражу в зале суда.

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