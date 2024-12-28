Не было целый месяц: враг на Лиманском направлении возобновил механизированные штурмы

Российские захватчики на Лиманском направлении снова начали активно использовать танки и БМП, чего не было в течение месяца.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал начальник отделения коммуникаций 60-й ОМБр Максим Билоусов.

Он заявил, что механизированный штурм противника был остановлен, БМП врага был уничтожен, а российские захватчики разбежались по посадке.

"На нашем направлении оккупанты обычно используют БМП и танки. Сначала может ехать танк, который прикрывает БМП, чтобы как можно ближе к нашим позициям у них была возможность высадить свою пехоту. То есть захватчик снова активизировался, ситуация сложная, но мы работаем, идет эффективная работа и артиллерии, и беспилотных систем", — сказал Белоусов.

Он отметил, что враг пытается давить со всех сторон, где только есть возможность. Белоусов рассказал, что среди российских захватчиков есть как опытная пехота, так и неопытная. Например, есть захватчики, которые спокойно идут по дороге и не смотрят, не летят ли дроны, а когда в их товарищей влетает FPV-дрон, то они только тогда начинают прятаться.

"Я видел большое количество вражеской пехоты, которую бросают в бой. Оккупанты постоянно терпят огромные потери. Я не знаю, насколько у них хватит такого количества пехоты, чтобы бросать в штурмы, но сейчас они не останавливаются. Иногда даже без броников, без оружия бросают людей для того, чтобы просто разоблачить наши огневые точки. человеческий ресурс, никого не жалеют", — резюмировал Максим Билоусов.

Напомним, ранее сообщалось, что армия РФ приблизилась к критически важной трассе в Донецкой области.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские военные пытались взорваться на остров Казацкий под Херсоном.

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