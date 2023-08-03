Не было опыта такой большой войны: экс-командир "Азова" объяснил, почему стратегии НАТО не работают в Украине

По словам Жорина страны Альянса никогда непосредственно не участвовали в таких войнах и конфликтах, в котором сейчас находится Украина.

Стратегии НАТО в российско-украинской войне не работают, ведь Альянс боевых столкновений такого масштаба военные Альянса никогда не видел.

Об этом заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин в интервью "НВ".

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"Любое обучение и обмен опытом с западными партнерами должны помогать создавать собственную стратегию. И не стоит надеяться, что чья-то стратегия и советы в полной мере окажутся панацеей для нашей ситуации. Так не будет. Это невозможно", — считает Жорин.

Он объясняет, что перенимать опыт НАТО, конечно, нужно. Однако следует обращать внимание, что страны-члены Альянса никогда "непосредственно не участвовали в таких войнах и конфликтах, в котором сейчас находимся мы".

"Очень много полезных современных разработок для управления боем и войсками, комплексами артиллерии – всего этого ВСУ учатся и берут на вооружение (от НАТО. – Ред.). Но если говорить о стратегии, то должен быть комплексный подход: приобретенный Украиной опыт сочетается со знаниями Запада. В чистом виде какие-либо стратегии НАТО, по моему мнению, работать не будут", – подытожил экс-командир "Азова".

Ранее британская разведка сообщила, что РФ готовит новые большие формирования войск для войны в Украине. Также разведка Британии назвала фактор, замедляющий контрнаступление ВСУ.

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