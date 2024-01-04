Не было ни еды, ни воды, ни БК: пленный оккупант рассказал, как ему врало Минобороны РФ

Оккупант попал под мобилизацию у себя дома.

Украинские военные взяли в плен российского командира отделения 350 мотострелкового полка из Санкт-Петербурга. Военный преступник уверяет, что его отправляли на границу охранять склады и мосты, однако он оказался на войне.

Соответствующее видео появилось на странице генерал-полковника, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

По словам оккупанта, он попал под мобилизацию – повестку ему выписали дома, куда пришли правоохранители.

“Нам говорили, что будем на границе стоять, охранять склады и мосты. Нас поставили в терроборону, а затем отправили штурмовать Синьковку. Не было ни еды, ни воды, ни БК. Командование перестало выходить на связь. Во время штурма нам ВСУ предложили остаться живым и сдаться в плен. Мы сдались”, — сказал российский оккупант.

Напомним, что еще один обмен пленными может произойти вскоре.

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