"Не было ни одного дня, чтобы не бомбили Харьков" — Терехов о месяце войны

"Не было ни одного дня, чтобы не бомбили Харьков" — Терехов о месяце войны

Он подчеркнул, что сейчас в Харькове не осталось безопасных районов.

Харьков с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину подвергается постоянным обстрелам и разрушениям со стороны оккупантов.

Российские войска продолжают уничтожать город и его инфраструктуру.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что с начала войны не было ни одного дня, чтобы не бомбили Харьков.

Об этом он рассказал в интервью LB.

"Нас бомбят, и если в других регионах периодически где-то стихает, то в Харькове не было ни дня, ни ночи, чтобы нас не бомбили. Может, чуть меньше стали бомбить с самолетов, но это весьма обманчиво. Сегодня идет постоянный обстрел «градами», минометами, ракетами", — сообщил Терехов.

По его словам, в городе уже нет безопасных районов.

"Меня как-то спросили, какой район города Харькова самый безопасный. А нет таких районов. На самом деле, никто не понимает, куда может прилететь снаряд, куда может попасть мина или бомба, когда появится самолет. Неопасных мест нет. Бомбят постоянно. Бывает, чуть больше днем, меньше ночью или наоборот", – сказал он.

Терехов считает, что у оккупантов нет тактики по Харькову, россияне просто хаотически обстреливают город.

"Нет никакого интервала. Все хаотично… страдают больше жилые кварталы… Все подряд. Все районы города Харькова, район аэропорта, район многих станций метро обстреляны. Нет кварталов, которые не пострадали бы", — резюмировал мэр.

Напомним, центр Харькова обстреляли из Черного моря ракетами "Калибр" — глава ОВА.

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