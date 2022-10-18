"Не через две-три недели": Арестович спрогнозировал возможное время повторного нападения на Киев

Созданная в Беларуси новая группировка российской армии может быть готова к новому наступлению на Киев ближе к концу 2022 года.

Военный эксперт и советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что новое наступление российской армии на столицу Украины станет возможным ближе к Новому году.

Такое мнение он высказал в беседе с российским блогером и правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, боеспособная группировка российской армии на территории Беларуси не будет сформирована "ни сегодня, ни завтра, ни через две-три недели".

“Они будут создавать группировку, она будет угрожать Киеву и при определенных условиях они могут бросить ее в бой. Она не будет подготовлена, не решит задачу захвата столицы, мы ее уничтожим, но проблему нам составит”, — отметил эксперт.

Вероятность такого наступления Арестович оценил шуткою: "50 на 50 — или пойдут или нет".

Однако, по его мнению, попытка еще раз атаковать столицу Украины укладывается в "логику" действий Путина, которому важно, чтобы "войска поперли".

По предположению эксперта, накопить достаточно сил для такого наступления россиянам удастся не раньше, чем в конце ноября или в начале декабря.

Напомним, в Министерстве внутренних дел считают, что новое наступление российских войск на Киев возможно при двух условиях.

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