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Не через месяц: журналист уточнил свое заявление о сроках поставки F-16 Украине от Дании

Не через месяц: журналист уточнил свое заявление о сроках поставки F-16 Украине от Дании

Истребитель F-16 / Фото: Associated Press

Когда Дания предоставит Украине первые истребители F-16.

Журналист издания Die Zeit Йорг Лау 13 мая заявил, что первые западные истребители F-16 от Дании появятся в Украине в течение месяца. Он процитировал слова премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен.

Однако позже он опубликовал новый пост в соцсети Х и уточнил, что истребители F-16 от Дании будут в Украине в течение месяцев, а не месяца.

Йорга Лау также извинился за неточную информацию, опубликованную ранее.

"Премьер-министр Дании намеревалась объявить F-16 в Украине в течение МЕСЯЦЕВ (а не месяца), как только уточнил источник. Прошу прощения", - говорится в его сообщении.

Уточненный пост в соцсети Х журналиста Йорга Лау / ©
Уточненный пост в соцсети Х журналиста Йорга Лау

Напомним, Чехия передала Украине первый тренажёр истребителя F-16 (видео).

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