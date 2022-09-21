"Не дадут им перегруппироваться": генерал спрогнозировал, когда ВСУ оттеснят оккупантов на линию 23 февраля

Военная операция, начатая ВСУ в Харьковской области, обязательно будет иметь успех и в Луганской области.

Украинские военные могут оттеснить российских оккупантов на линию 23 февраля до конца 2022 года. После этого контрнаступление ВСУ распространится на незаконно аннексированный Россией украинский Крым.

Такое мнение высказал бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью "РБК-Украина".

По его мнению, российское руководство уже пытается выдумать план, как забрать свои войска РФ из Херсона, чтобы это не превратилось в панический уход или не привело к масштабным потерям во время "жеста доброй воли".

"Они продолжат борьбу всю зиму, чтобы и дальше оказывать давление на россиян, не позволяя им перегруппироваться, восстановить свои силы. Я бы ожидал, что войска Украины освободят Крым до середины следующего года", – высказался Ходжес.

Кроме того, он считает, что ВСУ могут освободить по крайней мере ту часть Херсона, которая на правом берегу Днепра, в ближайшие недели.

"Конечно. Это будет сделано в ближайшие недели, по моему мнению. Я не знаю плана украинского Генштаба и не должен знать. Украинский Генштаб проделал мастерскую работу по обеспечению операционной безопасности. Я поражен их упорным, методическим подходом к изматыванию, истощению российских войск в Херсонской области" "Нет необходимости ввязываться в великое сражение, если россиян там можно изолировать и либо уничтожить, либо захватить в плен", — сказал генерал-лейтенант в отставке.

Напомним, российские оккупанты на юге Украины зажаты: им предлагают сложить оружие или убегать.

Как сообщалось, военный эксперт спрогнозировал ситуацию на фронте и заявил, что война будет продолжаться до 2023 года.

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