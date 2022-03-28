Не давали воды и не пускали даже к реке: украинка рассказала, как неделю с ребенком провела в оккупации РФ

Не давали воды и не пускали даже к реке: украинка рассказала, как неделю с ребенком провела в оккупации РФ

В конце концов женщине удалось спастись.

Снигиревку Николаевской области захватили оккупанты. Очевидница рассказала о ситуации в городе и как ей удалось скрыться из временно захваченного города.

Об этом сообщает "Суспільне".

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По ее словам, к родным в Снигиревке она приехала 25 февраля из Харькова. Женщина говорит, что оккупанты начали обстреливать Снигиревку через неделю с начала полномасштабной войны, а 19 марта оккупанты вошли в город.

"До этого мы прятались в подвале, но в этот день пошли в школу, там было укрытие. Мне показалось, что там будет безопаснее. Мы ночевали в укрытии, в школе. В ту ночь были сильные взрывы, били по улицам артиллерией, разбомбили жилые дома. Утром мужчины принесли еду женщинам и детям в укрытие и рассказали, что на город идет большая колонна. Потом мы услышали грохот и поняли, что колонна действительно движется в сторону города. Они через поле приехали и заняли город. Потом мы услышали, что в сторону школы, где были мы, подъезжают танки, их было два. Мы думали, что они будут школу бомбить. Было очень страшно", – рассказала она.

Очевидница вспоминает, что российские оккупанты действительно зашли в школу, где искали военных. Они осмотрели укрытие, но гражданских не трогали. С тех пор, по ее словам, в Снигиревке не было света и воды. Кроме того, оккупанты никого не пускали ни к местной реке, ни к источнику.

"Они поставили свою технику под домами на улицах. Заняли администрацию, школы, устроили там себе казармы", — отмечает она.

Убежать из захваченного города женщина отважилась 25 марта. Уезжала она с дочерью, со своим сводным братом и его ребенком.

"Мы ехали и не знали, выедем ли, или нас застрелят. Мы взяли два рюкзака с дочерью, сели и поехали. Мы проехали первый блокпост, там спросили, не будут ли они стрелять. Они сказали, что уезжайте. Мы ехали через какие-то деревни, колонной, за нами ехали еще машины. Когда проезжали мимо какой-то село, начался обстрел автомобилей, но все остались живы, все машины проехали. Колонной доехали до Баштанки и уже там были украинские блокпосты. Дальше мы поехали в Кривой Рог. Планируем ехать дальше", – добавила она.

Напомним, российские войска захватили Снигиревку Николаевской области. Оккупанты обстреливают гуманитарные грузы, обыскивают гражданских лиц.

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