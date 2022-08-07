"Не дай Бог, произойдет непоправимое": Зеленский предупредил Европу об угрозе из-за Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем рассказал об обстрелах Запорожской АЭС.

Украинский лидер подчеркнул, что в мире нельзя чувствовать себя безопасно, когда государство-террорист обстреливает атомную станцию.

Об этом Зеленский сказал 7 августа во время обращения к украинцам.

"Говорил сегодня с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Проинформировал его о ситуации на поле боя, об угрозе, которую Россия создала ударами по Запорожской атомной станции. Нет такого народа в мире, который может чувствовать себя безопасно, когда государство-террорист обстреливает атомную станцию. Не дай Бог, произойдет что-то непоправимое — и никто не остановит ветер, который будет разносить радиоактивное загрязнение. Поэтому уже сейчас нужен принципиальный ответ международного сообщества на эти российские удары по Запорожской АЭС — крупнейшей в Европе", — подчеркнул президент.

Напомним, российские оккупанты вечером 6 августа снова обстреляли Запорожскую АЭС. После обстрелов ЗАЭС россиянами радиационный фон находится в пределах нормы, а ядерная часть станции пока не повреждена.

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