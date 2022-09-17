"Не делайте этого": Байден предостерег Путина о применении химического или ядерного оружия против Украины

Масштаб последствий для России будет зависеть от масштаба того, что оккупанты могут сделать.

Президент США Джо Байден предупредил Владимира Путина о том, что применение оружия массового поражения в Украине будет иметь для России серьезные последствия.

Об этом он заявил в интервью CBS Evening News.

По его словам, использование Россией ядерного или химического оружия будет предусматривать определенные действия в отношении стран-агрессоров. Однако американский лидер не уточнил, какие именно шаги предпримет его страна в ответ.

В случае применения такого оружия Путин и его режим станут самыми большими изгнанниками в мире.

"Не делайте этого. Не делайте. Не делайте. Это изменит гримасу войны на что-то, чего не было со времен Второй мировой", – подчеркнул Байден.

Ранее стало известно, что Россия продолжает проводить учения по развертыванию ядерного оружия, поэтому угроза удара со стороны РФ по-прежнему остается.

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