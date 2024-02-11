Не дембель, а ротация: военный психолог объяснил, почему бойцов ВСУ еще не скоро демобилизуют

Военный психолог из группы инженерного обеспечения 67-й отдельной механизированной бригады Андрей Козинчук прокомментировал новый законопроект о мобилизации, который может быть принят уже в конце февраля – начале марта. По его мнению, военных на фронте демобилизуют еще не скоро.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

Козинчук прокомментировал реакцию военных на панику, которой подверглись мужчины из-за изменений в законе о мобилизации.

"Им (военным — ред.) в общем все равно. Правда, некоторые из военных думают, что наберут сейчас полмиллиона человек, крепких казаков, и они нас всех заменят. Говорю — нет... Дембеля не будет, просто будет ротация. Но их надо набрать – это полгода. А потом полгода подготовить. Привет, 2025 год – выжить как-нибудь надо", — говорит Козинчук.

"Я провел стрим о мобилизации. То, что мне в комментариях написали – "Пусть воюют профессионалы", "Эта задача Вооруженных сил" – меня вообще убило. А Вооруженные силы из кого состоят? Нас всю жизнь готовили что ли?", — отметил психолог.

Козинчук говорит, что к власти есть ряд вопросов, в частности, относительно сроков службы, потому что нужна какая-то конкретика.

"Нам тоже хочется узнать, сколько еще, когда я смогу одеть красные кроссовки. Плюс гражданские тоже не понимают, что их ждет после призыва. Такое впечатление, что в военкомате стоит портал в посадку: призывника там одевают в "пиксель", дают "мосенку" "(винтовку, – ред.), а у его товарища три патрона, и он в посадку на Донбасс идет. А что после того: я пойду в моряки, в ППОшники, буду летать на F-16, потому что я на фейсбуке читал, что их скоро привезут, буду ли я на Абрамсе ездить, буду ли я в пехоте? И было бы неплохо объяснить, какие критерии отбора, кого куда берут. Они этого не знают, коммуникация мне ужасно не нравится", — отмечает военный психолог.

Напомним, адвокат объяснил, что не столько с решением об электронных повестках.

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