Не день и не два: Резников сказал, сколько времени будет продолжаться уход россиян из Херсона — Reuters

Оккупанты все еще остаются в областном центре, вокруг города и на правом берегу Днепра.

Российским войскам понадобится не менее недели, чтобы полностью покинуть Херсон — единственный крупный город, который был оккупирован с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале этого года.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в комментарии Reuters.

По его словам, в Херсонской области находится российский контингент численностью 40 тысяч человек. Ссылаясь на данные разведки, министр отметил, что оккупанты до сих пор остаются в областном центре, вокруг города и на правом берегу Днепра.

"Вывести эти войска из Херсона за один-два дня не так просто. Как минимум [это займет] одну неделю", – сказал он.

Также читайте Херсон и правый берег Днепра будут в опасности даже после отступления россиян - эксперт

В комментарии Reuters Алексей Резников также назвал "безумием" вероятный подрыв дамбы Каховской ГЭС во время отступления россиян. Он заявил, что это приведет к затоплению территорий, временно оккупированных Россией, а также перекроет им доступ к пресной воде через канал из Днепра в аннексированный Крым.

"Если вы посмотрите на ландшафт в этом районе, вы обнаружите, что западный берег представляет собой высокую местность, а восточный берег – более низкую. Это значит, что вода будет течь к востоку от этого берега, и они [россияне] будут подвергать опасности свои войска", – сказал он.

Напомним, в среду, 9 ноября, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отдал приказ отвести подразделения российской армии за реку Днепр Херсонской области. Однако это отступление может оказаться как еще одним "жестом доброй воли", так и хитрой ловушкой для ВСУ.

Читайте также: